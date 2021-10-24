Страны Запада не смогут остановить продвижение российских войск даже в случае предоставления поддержки Украине, считает Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Затруднить или приостановить продвижение российских войск при возможном конфликте с Украиной западным странам не удастся, заявил собеседник издания.

«Помочь остановить будет просто нереально, потому что слишком велика разница потенциалов. Конечно, Запад, возможно, окажет содействие, но не прямой военной поддержкой. Это очевидно…Я думаю, что эта война не будет носить затяжной характер, не четыре года, не пять лет, она будет достаточно скоротечная», — сказал Ходаковский.

Тактикой противодействия существующим западным структурам на территории Украины должна быть блокировка баз, заключил Ходаковский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.