По мнению командира бригады «Восток» Александра Ходаковского, масштабного партизанского движения на территории Украины в случае продвижения российских войск не будет

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Масштабного партизанского движения ожидать однозначно не стоит, сказал Ходаковский. Украинские военные перевозят боеприпасы на автомобилях СЦКК - Народная милиция ДНР © Facebook, Операція об'єднаних сил

«То, что Украина уже подготовилась к такому сценарию — это очевидно. Я думаю, что уже заложены схроны с оружием, уже созданы «подпольные обкомы», а также террористические и диверсионные группы, которые должны будут действовать в тылу российской армии, и которые должны будут дестабилизировать обстановку. Они будут пытаться поднять население на борьбу, активную или пассивную», — заявил собеседник издания.

Ходаковский дополнил, что специальные российские службы, которые будут идти вслед за армией, будут работать на выявление таких очагов дестабилизации, очагов сопротивления и на локализацию таких очагов.

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