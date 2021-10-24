Собеседник издания отметил стратегическую важность городов Причерноморья Украины в случае военных действий между двумя странами.
«Что касается азовского побережья, то тут заморачиваться даже и не стоит: тут украинские подразделения будут драпать так, что мы их не успеем и заметить. Тут не нужно будет никого, ничего брать… Что касается таких крупных узлов, где уже появились, в том числе, американские базы, как Одесса, Николаев, Херсон. Это сложное направление», — сказал Ходаковский.
Собеседник издания также рассказал, как во время операции по принуждению Грузии к миру российский флот в Севастополе полностью осуществил боевую задачу по блокаде грузинского побережья.
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