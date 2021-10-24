Города на берегу Черного и Азовского морей - Одесса, Николаев, Херсон, являются ключевыми узлами, которые в случае войны между Россией и Украиной должны быть заблокированы российским флотом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Собеседник издания отметил стратегическую важность городов Причерноморья Украины в случае военных действий между двумя странами.

«Что касается азовского побережья, то тут заморачиваться даже и не стоит: тут украинские подразделения будут драпать так, что мы их не успеем и заметить. Тут не нужно будет никого, ничего брать… Что касается таких крупных узлов, где уже появились, в том числе, американские базы, как Одесса, Николаев, Херсон. Это сложное направление», — сказал Ходаковский. Командир бригады «Восток» рассказал, сколько продлится война России и Украины © РИА Новости, Андрей Иглов / Перейти в фотобанк

Собеседник издания также рассказал, как во время операции по принуждению Грузии к миру российский флот в Севастополе полностью осуществил боевую задачу по блокаде грузинского побережья.

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