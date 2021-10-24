Депутат Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива мог бы успешно создать свою молодежную пророссийскую политическую силу на волне дезинформации о его исключении из партии. Такое мнение выразил украинский политолог Вадим Карасев 21 октября в интервью YouTube-каналу Politeka

«У Кивы может быть и свой какой-то проект, какой-то радикальный пророссийский с "движухой". Собрать больше молодежь 35-40 лет. Все же ОПЗЖ — возрастная партия. У них очень мало молодых ярких людей, уличных бойцов. Потому что наша политика делается на улице», — заявил эксперт.

По его словам, Киву брали в партию, чтобы он «подтянул улицу» в поддержку «Оппозиционной платформы — За жизнь», чего не получилось.

В четверг, 21 октября, Кива заявил, что его исключили из партии на конференции Полтавской областной организации, которой заведует «ставленник» одного из лидеров ОПЗЖ Юрия Бойко, и возможно исключат из фракции, поскольку он политически неугоден Бойко и депутату Рады Сергею Левочкину. Он обвинил коллег в системной работе, которую они вели на протяжении целого года, поскольку он не давал им возможность «сливать, продавать партию и подделывать документы».

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, который привел Киву в партию, успел назвать своих коллег Бойко и Левочкина вредоносными. Но спустя некоторое время, после того как прояснилась «утка», Кива выступил с новым заявлением и назвал членов своей партии «честными и чистоплотными».

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала новость якобы об исключении Кивы провокацией в интересах действующей власти, которая разными способами пытается расправиться с политической силой.