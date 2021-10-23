Российский поэтессе и автору различных проектов на три года запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Об этом в субботу, 23 октября, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook

Имя девушки не сообщается, однако, по данным украинских СМИ, речь вероятнее всего идет о российской поэтессе Алисе Денисовой.

Денисова прилетела на Украину из Испании. В аэропорту «Киев» ее остановили пограничники. Во время оформления документов выяснилось, что она посещала Крым, из-за чего ей запретили въезд на Украину сроком на три года.

«Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины. Женщина отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда поездом», — говорится в сообщении.

Стратегия невозвращения. Кабмин Украины решил, что ему делать с Крымом © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Запомните одно, если не хотите реветь на границе от того, что вас разлучают с любимым человеком, на вопрос, зачем вы ездили в Крым, отвечайте: "Я не ездил". Даже если ездили. У меня все. P.S. Эмоций на поэму», — написала девушка.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. При этом сами жители Крыма в 2014 году в подавляющем большинстве высказались за воссоединение с РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.