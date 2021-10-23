Француз Франсуа Модеме, приехавший в Донецк защищать Новороссию с оружием в руках, смог раскрыться как оперный певец, сообщил Telegram-канал «Записки южнорусского человека» 23 октября

«В Донецке много лет живет молодой француз Франсуа Модеме. Он французский военный. Приехал в свое время с оружием в руках защищать Новороссию. И вот что удивительно: в Донецке он, имея великолепный голос, стал не только ополченцем, но и певцом. Сейчас Франсуа сотрудничает с местной филармонией», — говорится в сообщении канала.

За Сталино! Донецкие шахтеры против горных стрелков и итальянской кавалерии © Public domain Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien («Нет, я не жалею ни о чем»), которую исполнил Франсуа Модеме.

Как сообщает Telegram-канал, дончанам клип очень понравился, так как он о войне в степях Новороссии. Многие сцены сняты в районе разрушенного донецкого аэропорта рядом с разрушенной церковь Иверского монастыря.

Вместе с Франсуа в клипе снимается красивая девушка-блондинка, которая играет снайпера и погибает в конце.