Совет судей Украины путем тайного голосования избрал четверых кандидатов по квоте в Этический совет и направил их в Высший совет правосудия. Трансляция заседания в субботу, 23 октября, велась на YouTube

В заседании участвовали 30 представителей судебного самоуправления.

Всего в бюллетени было включено восемь кандидатов в Этический совет, четверо из них были избраны путем тайного голосования.

Судебная реформа Зеленского: украинские суды превратят в инструмент обслуживания внешнего управления © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин и судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко.

Совет судей направил список кандидатов на утверждение в Высший совет правосудия.

Ранее на заседании 13 сентября Совет судей не смог выбрать трех членов Этического совета. Президент Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы, необходимой для вступления страны в ЕС и НАТО.