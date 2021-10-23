В заседании участвовали 30 представителей судебного самоуправления.
Всего в бюллетени было включено восемь кандидатов в Этический совет, четверо из них были избраны путем тайного голосования.
В число избранных судей вошли судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин и судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко.
Совет судей направил список кандидатов на утверждение в Высший совет правосудия.
Ранее на заседании 13 сентября Совет судей не смог выбрать трех членов Этического совета. Президент Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы, необходимой для вступления страны в ЕС и НАТО.