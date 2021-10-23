Славянская ТЭС, расположенная в Донецкой области, остановлена из-за нехватки угля. Об этом свидетельствуют данные «Укрэнерго», опубликованные в субботу, 23 октября

Ранее «Укрэнерго» сообщила, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшается — на складах находится в 3,9 раза меньше сырья, чем необходимо.

Энергетический кризис на Украине. Куда идет украинский газ собственной добычи © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о критически низком запасе угля на складах ТЭС и ТЭЦ.

Годом ранее Украина из-за недостаточных запасов угля столкнулась с кризисом электроэнергетики, который удалось преодолеть лишь благодаря закупкам электричества в РФ и Белоруссии. После Верховная Рада запретила приобретать электроэнергию у России и РБ.