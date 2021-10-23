Ранее «Укрэнерго» сообщила, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшается — на складах находится в 3,9 раза меньше сырья, чем необходимо.
По данным, размещенным на сайте компании на 14:00 субботу, оба блока ТЭС были остановлены.
Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о критически низком запасе угля на складах ТЭС и ТЭЦ.
Годом ранее Украина из-за недостаточных запасов угля столкнулась с кризисом электроэнергетики, который удалось преодолеть лишь благодаря закупкам электричества в РФ и Белоруссии. После Верховная Рада запретила приобретать электроэнергию у России и РБ.