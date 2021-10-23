Правоохранители объявили о подозрении двум подозреваемым в атаке на дом заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Оба — исполнители преступления, заказчик пока так и не найден.

Один из двух подозреваемых — 20-летний житель Киева, получил заказ на поджег дома Жовквы через Telegram. По его словам, ха это ему обещали заплатить 7 тысяч долларов (около 500 тыс. рублей).

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«При попытке поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен посторонними лицами и пытался убежать, однако "по горячим следам" был задержан правоохранителями. Впоследствии правоохранители задержали и его сообщника», — рассказали в прокуратуре.

В результате попытки поджога никто не пострадал.

Удалось ли найти заказчика преступления, пока не сообщается. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.