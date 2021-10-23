Оба — исполнители преступления, заказчик пока так и не найден.
Один из двух подозреваемых — 20-летний житель Киева, получил заказ на поджег дома Жовквы через Telegram. По его словам, ха это ему обещали заплатить 7 тысяч долларов (около 500 тыс. рублей).
К выполнению задания он привлек своего знакомого, 25-летнего жителя Черкасской области. Молодые люди подготовили три бутылки с «коктейлями Молотова». На месте они расписали забор оскорблениями с помощью краски из баллончика, и пока один из них следил за обстановкой, другой бросил в сторону дома подожженный «коктейль Молотова».
«При попытке поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен посторонними лицами и пытался убежать, однако "по горячим следам" был задержан правоохранителями. Впоследствии правоохранители задержали и его сообщника», — рассказали в прокуратуре.
В результате попытки поджога никто не пострадал.
Удалось ли найти заказчика преступления, пока не сообщается. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.