Украина втянет НАТО в военный конфликт с Россией вопреки желанию остальных членов альянса, уверен член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом он 22 октября написал в своем Telegram-канале

Пушков призвал прекратить «рассказывать сказки» об оборонительном характере НАТО, напомнив о бомбардировках Югославии и Ливии, а также поддержки американской и британской агрессии в Ираке.

«Ракеты под Харьковом». НАТО бросает вызов России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Поэтому не надо рассказывать сказки об "оборонительном" характере НАТО — военно-политической организации, в военном плане вплотную подошедшей к границам России», — отметил Пушков.

По его мнению, бояться вступления Украины в НАТО должны сами участники альянса.

«Причина в том, что Украина во главе с ее нынешней агрессивно-безответственной властью сделает все, чтобы втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией, даже вопреки воле ряда стран-членов альянса. Вот где таится подлинная угроза для Европы и для самой НАТО», — заключил Пушков.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.