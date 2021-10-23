Украина получила партию дополнительной военной помощи от Вашингтона. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Минобороны Украины на странице в Facebook

«На Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной помощи по безопасности на 60 млн долларов от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины, что включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное», — говорится в сообщении.

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Военную помощь Украине президент страны Владимир Зеленский обсуждал с президентом США Джо Байденом во время своего визита в Соединенные Штаты.

Байден, в свою очередь, пообещал выделить Украине финансовую и военную помощь на сумму более $500 млн. По итогам встречи стороны выпустили совместное заявление, в котором, помимо прочего, говорилось, что США не признают суверенитет России над Крымом и поддерживают право Украины вступать в НАТО.