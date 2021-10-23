Как утверждают в Facebook, с января 2018 года по сентябрь 2019 года Александр Солонченко получил доступ к идентификационным данным аккаунтов и телефонным номерам 178 млн пользователей соцсети.
По информации Facebook, сделал он это с помощью специальной программы, которая автоматически отправляла пользователям запросы через Messenger. Полученные данные Солонченко продал на онлайн-площадке Raid Forums.
Также отмечается, что ранее он бесплатно разместил данные 10 млн клиентов «Приватбанка» и французской аналитической фирмы.