Компания Facebook подала иск в суд против украинца, обвиняемого в краже данных 178 миллионов пользователей. Об этом накануне сообщило издание Insider

Модераторы Facebook протестуют против низких зарплат - обделяют украинцев и испанцев © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Александр Солонченко получил доступ к идентификационным данным аккаунтов и телефонным номерам 178 млн пользователей соцсети.

По информации Facebook, сделал он это с помощью специальной программы, которая автоматически отправляла пользователям запросы через Messenger. Полученные данные Солонченко продал на онлайн-площадке Raid Forums.

Также отмечается, что ранее он бесплатно разместил данные 10 млн клиентов «Приватбанка» и французской аналитической фирмы.