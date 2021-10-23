Сопредседатель Социал-демократической партии Германии, одержавшей победу на выборах в Бундестаг, Норберт Вальтер-Борьянс выступил за быстрый запуск газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в интервью Augsburger Allgemeine, опубликованном 23 октября

«На мой взгляд, независимость обеспечивается не разрывом связей с другими, а наличием как можно большего числа связей с как можно большим количеством партнеров. К сожалению, вы редко можете выбирать поставщиков, исходя из их симпатий к политической системе, то же самое и с нефтью», — сказал Вальтер-Борьянс.

«Северный поток — 2»: Первая нитка трубопровода готова к запуску, но Брюссель с помощью Варшавы и Киева хочет затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее председатели комитетов германского бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр призвали к скорейшему вводу эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» из-за высокого спроса на газ в Европе.