«На мой взгляд, независимость обеспечивается не разрывом связей с другими, а наличием как можно большего числа связей с как можно большим количеством партнеров. К сожалению, вы редко можете выбирать поставщиков, исходя из их симпатий к политической системе, то же самое и с нефтью», — сказал Вальтер-Борьянс.
При этом он отметил, что Германия участвует в европейских экономических санкциях. Но, по словам сопредседателя партии, в данном случае речь идет не о торговле, а об инфраструктуре, позволяющей стране перейти к климатической нейтральности.
Ранее председатели комитетов германского бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр призвали к скорейшему вводу эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» из-за высокого спроса на газ в Европе.