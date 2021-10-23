Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о том, чем занимается после увольнения: по его словам, свободного времени стало меньше. Об этом 22 октября сообщил телеканал «Украина 24»

«Стало меньше свободного времени. Больше положительных эмоций, но я думаю, что это только начало — дальше будет еще меньше… Я всем занимаюсь. У меня действительно много вопросов, которые нужно решать», — рассказал Разумков в эфире программы «Большая Пятница».

Отставка Разумкова. Ничего личного — чистая политтехнология © Facebook, Дмитро Разумков

«И много тех обещаний, которые мы еще давали давно. Не всегда это получалось делать с должности спикера, потому что спикер Верховной Рады — это спикер всей Верховной Рады. И продвигать предвыборные обещания лишь одной политической силы — это неправильно — для этого есть другие народные депутаты. Но сегодня больше времени, вдохновения, возможностей для того, чтобы наконец-то вернуться к тому, что говорили в 2019 году, что мы обещали людям. Ну, и убедить коллег, наконец, этим заниматься», — добавил экс-спикер Рады.

Ранее депутаты большинством голосов уволили Дмитрия Разумкова с должности спикера. Его бывшая команда заявила, что он больше не может представлять ее интересы. Его место занял Руслан Стефанчук.

После увольнения Разумкова рейтинг экс-спикеры вырос почти в два раза.