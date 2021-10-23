Первый помощник президента Украины Сергей Шефир 22 октября в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» рассказал о состоянии здоровья водителя, который пострадал во время обстрела автомобиля месяц назад

Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия

«Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что где-то через неделю-полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить», — рассказал Шефир.

Ранее сообщалось, что шофер Александр Иванько перенес операцию, во время которой хирурги извлекли пули из его бедра.