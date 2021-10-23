В сентябре на автодороге, ведущей в Киев, произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Неизвестный обстрелял автомобиль политика из автомата, в результате чего три огнестрельных ранения получил его водитель. Ни заказчика, ни исполнителя покушения еще не нашли.
«Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что где-то через неделю-полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить», — рассказал Шефир.
Ранее сообщалось, что шофер Александр Иванько перенес операцию, во время которой хирурги извлекли пули из его бедра.