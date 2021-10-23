Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, находящемуся в грузинской тюрьме, сделали переливание крови. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом 23 октября сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на личного врача экс-президента Николоза Кипшидзе

«Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось», — рассказал Кипшидзе.

При этом он отметил, что экс-президента нужно госпитализировать, так как «кризис может повториться», а в тюрьме справиться с ним будет сложно.

«Это уже победа Саакашвили». В чем опасность бывшего президента Грузии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На родине Саакашвили по нескольким уголовным делам грозит около девяти лет лишения свободы. При этом гражданства Грузии его лишили после того, как стало известно о получении им украинского паспорта.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.