«Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось», — рассказал Кипшидзе.
При этом он отметил, что экс-президента нужно госпитализировать, так как «кризис может повториться», а в тюрьме справиться с ним будет сложно.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.
На родине Саакашвили по нескольким уголовным делам грозит около девяти лет лишения свободы. При этом гражданства Грузии его лишили после того, как стало известно о получении им украинского паспорта.
В тюрьме Саакашвили объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.