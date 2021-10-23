Украина всегда пользовалась российским газом, а закупка «европейского газа» — это «большой обман». Об этом накануне в эфире телеканала «НАШ» заявила лидер партии «Батькивщина», депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко

Киев с 2015 года прекратил закупку газа у России — вместо этого Украина использует топливо, приобретенное по реверсу в Европе за значительно более высокую цену.

«Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну: это был большой обман», — сказала Тимошенко.

«Катастрофические условия». Кто заработал на газовом кризисе на Украине © Украина.ру/Стрингер

«Просто вся пропаганда, которая делалась в это время, должна была говорить, что это европейский газ, и этот газ поставляли через европейского посредника», — добавила она.

Тимошенко подчеркнула, что сейчас на Украине нет газа, и его нужно покупать по высокой цене.