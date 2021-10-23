Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев обвинил украинскую власть в недальновидной газовой политике, из-за которой страдают простые Украинцы. Об этом он накануне заявил в эфире телеканала «Украина 24»

Сейчас в стране, по его словам, наблюдается дефицит газа — в хранилищах не хватает примерно четырех миллиардов кубометров, но власть даже не пытается решить эту проблему.

Что естественно, то и безобразно. Почему Зеленский боится и ненавидит «Газпром»

«Кто на этом зарабатывает? Мы же все равно покупаем у "Газпрома". Не важно — через Словакию, Венгрию. Эти деньги попадают в страну-агрессора, как любит говорить наш президент. Но эта цена отличается от той, по которой берут европейские страны в среднем на 50 долларов. Чьи это 50 долларов? Почему в заложниках вся страна?», —сказал Мураев.

По мнению экс депутата президент Владимир Зеленский и его команда не ощутят на себе высоких цен на газ, а украинцы — заложники решений власти.

Кроме того, в 2024 году, считает политик, в случае прекращения транзита газа на Украине может произойти техногенная катастрофа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина входит в отопительный сезон со стабильной политикой. Между тем в ряде регионов уже начались проблемы: мэры и главы отдельных администраций сообщают, что больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.