«Вы знаете, это было и у Порошенко, и сейчас. <…> Хотя издеваются над людьми, чей Крым, Крым наш, или Донбасс, они не хотят присоединять к Украине. Знаете, почему? Потому что этот народ проголосует против них, что Порошенко, что Зеленского», — сказал Червоненко.
По его мнению, если жители Крыма и республик Донбасса могли бы участвовать в украинских выборах, они бы поддержали партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Червоненко отметил, что Киев даже не пытается наладить хорошие отношения с жителями тех территорий, которые Украина считает своими, а просто говорит на языке силы.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. При этом сами жители Крыма в 2014 году в подавляющем большинстве высказались за воссоединение с РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.