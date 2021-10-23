Украинские власти не хотят возвращения Крыма и Донбасса в состав страны, уверен бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. Об этом он накануне заявил в эфире телеканала «НАШ»

«Вы знаете, это было и у Порошенко, и сейчас. <…> Хотя издеваются над людьми, чей Крым, Крым наш, или Донбасс, они не хотят присоединять к Украине. Знаете, почему? Потому что этот народ проголосует против них, что Порошенко, что Зеленского», — сказал Червоненко.

По его мнению, если жители Крыма и республик Донбасса могли бы участвовать в украинских выборах, они бы поддержали партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Концлагеря для жителей Крыма и Донбасса: зачем Киеву законопроект об интернировании © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. При этом сами жители Крыма в 2014 году в подавляющем большинстве высказались за воссоединение с РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.