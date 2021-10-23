Журналист сообщил, что после того, как СБУ совершила облаву на его квартиру, у него резко ухудшилось состояние здоровья. Опасаясь за свою жизнь, Скачко был вынужден покинуть территорию Украины. Объем уголовного дела на Скачко составил 35 томов.
«Обвиняют в том, что я будто бы разрушал территориальную целостность страны и разжигал национальную рознь между жителями Украины из разных регионов. Это бред, я даже не хочу этo комментировать. Потому что я этого не делал», — описал Скачко материалы дела.
Необходимость содержания Скачко под стражей украинские силовики обосновывают его «общественной опасностью». В настоящий момент журналист находится в безопасности на территории России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.