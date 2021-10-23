Украинская власть сфабриковала обвинения против журналиста Владимира Скачко по политическим мотивам. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Журналист сообщил, что после того, как СБУ совершила облаву на его квартиру, у него резко ухудшилось состояние здоровья. Опасаясь за свою жизнь, Скачко был вынужден покинуть территорию Украины. Объем уголовного дела на Скачко составил 35 томов. На Украине осудили мужчину, «сдавшего» свое покушение на Зеленского в СБУ © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Обвиняют в том, что я будто бы разрушал территориальную целостность страны и разжигал национальную рознь между жителями Украины из разных регионов. Это бред, я даже не хочу этo комментировать. Потому что я этого не делал», — описал Скачко материалы дела.

Необходимость содержания Скачко под стражей украинские силовики обосновывают его «общественной опасностью». В настоящий момент журналист находится в безопасности на территории России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.