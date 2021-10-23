Украина должна быть только федеративной – тогда все вопросы с Донбассом решились бы, уверен писатель, основатель Русского движения на Западной Украине Сергей Сокуров. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

По его мнению, до федеративного устройства Украины должно смениться еще одно поколение элит, то есть пройдет примерно 20-25 лет.

«Я считаю, что Украина должна быть только федеративной, и тогда все бы вопросы, в том числе и с Донбассом, решились. Передача Крыма при Хрущеве была незаконна, Беловежские соглашения по всем пунктам были незаконны, Будапештский меморандум был притянут за уши, поэтому я считаю, что нужно садиться за стол переговоров и по новой делить территории», — заявил Сокуров.

Сергей Сокуров: Пусть те регионы Украины, которые хотят в НАТО, отделяются и уходят © commons.wikimedia.org, Дрогайцева Ольга Сергеевна здесь.

Крым стал российской территорией в 2014 году после того, как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией.

Украина не признает Крым частью РФ.