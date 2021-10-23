По его мнению, на Украине и дальше будут разрушиться все материальные свидетельства былого единства с Россией, и глоссарий стал лишь одним шагом на этом пути.
«Вот только как бы кто не относился к войне или ее названию, отечество было у нас единое, и поэтому и война Великая Отечественная, в которой только малороссов-украинцев погибло восемь миллионов. Вот ополчилась украинская элита против георгиевских ленточек, а ведь украинцы-кавалеры георгиевских орденов занимали первое место в Российской Империи, а потом уже шли великороссы и другие россы», — отметил Сокуров.
Поэтому, считает он, Украине никогда не могли принадлежать Крым и Новороссия — это ленинские границы, а если украинская политическая элита отказывается от советского и имперского наследия, то должна отказаться и от границ.
«На Украине перестанут появляться такие словарики и происходить отделение от России только тогда, когда она станет федеративной, в федеративной Украине все ляжет по своим местам», — заключил Сокуров.
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