Сотрудники СБУ обманным путем ворвались в квартиру журналиста с целью обыска. Из «сепаратистских» материалов ими были обнаружены лишь георгиевские ленточки и раздаточные материалы, сказал собеседник издания.
В результате следственных мероприятий состояние здоровья журналиста резко ухудшилось.
«Позднее меня перевели из больницы «скорой помощи» в больницу учёных. И уже там я увидел, что вокруг больницы группируется определённое количество людей в балаклавах, с дубинками…Я, конечно, не стал дожидаться нападения. Потому что не обязательно было, чтоб они меня убили, достаточно было меня грохнуть дубинкой по голове, и в том состоянии, в котором тогда находилась моя вегетативно-сосудистая система, мне было бы этого достаточно», — рассказал Скачко.
Опасаясь за свою жизнь, Скачко покинул территорию Украины с помощью своих друзей. Журналист находится в безопасности в России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.