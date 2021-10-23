Украинско-российский журналист Владимир Скачко находится в вынужденной эмиграции. На родине на него завели уголовное дело по политическим мотивам. Журналист рассказал в интервью Украина.ру об угрозе его жизни, которую представляют националисты

Сотрудники СБУ обманным путем ворвались в квартиру журналиста с целью обыска. Из «сепаратистских» материалов ими были обнаружены лишь георгиевские ленточки и раздаточные материалы, сказал собеседник издания. В СБУ огласили новое подозрение Медведчуку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В результате следственных мероприятий состояние здоровья журналиста резко ухудшилось.

«Позднее меня перевели из больницы «скорой помощи» в больницу учёных. И уже там я увидел, что вокруг больницы группируется определённое количество людей в балаклавах, с дубинками…Я, конечно, не стал дожидаться нападения. Потому что не обязательно было, чтоб они меня убили, достаточно было меня грохнуть дубинкой по голове, и в том состоянии, в котором тогда находилась моя вегетативно-сосудистая система, мне было бы этого достаточно», — рассказал Скачко.

Опасаясь за свою жизнь, Скачко покинул территорию Украины с помощью своих друзей. Журналист находится в безопасности в России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.