«Мы просто должны средствами массовой информации, через литературу проводить свое разъяснение, свою линию. Мы не можем отменить этот словарь, мы можем только его критиковать, объясняя, что предложенные в нем формулировки совершенно надуманны», — сказал Сокуров.
Он также напомнил о том, как во времена СССР менялись формулировки.
«Вот смотрите, как в Советском Союзе было: Первая мировая война называлась Вторая Отечественная, но разве мы в Советском Союзе что-то об этом слышали? Нет. Это была Первая мировая, которую развязали буржуи друг против друга», — сказал эксперт.
По его мнению, то, что на Украине Великую Отечественную назвали русско-немецкой войной, лишено смысли: СССР воевал с европейским фашизмом, которому не подчинился только он, Англия и Сербия.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Ранее СНБО обнародовал глоссарий, в котором прописал 64 наименования, которые отныне становятся «неправильными». В их числе, например, «на Украине», «Великая Отечественная война» и другие. Эти рекомендации сделаны для СМИ, чиновников, представителей органов власти и т.д.