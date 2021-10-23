Писатель, основатель Русского движения на Западной Украине Сергей Сокуров в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Россия могла бы противостоять внедрению созданного СНБО глоссария

«Мы просто должны средствами массовой информации, через литературу проводить свое разъяснение, свою линию. Мы не можем отменить этот словарь, мы можем только его критиковать, объясняя, что предложенные в нем формулировки совершенно надуманны», — сказал Сокуров.

Сергей Сокуров: Пусть те регионы Украины, которые хотят в НАТО, отделяются и уходят © commons.wikimedia.org, Дрогайцева Ольга Сергеевна

«Вот смотрите, как в Советском Союзе было: Первая мировая война называлась Вторая Отечественная, но разве мы в Советском Союзе что-то об этом слышали? Нет. Это была Первая мировая, которую развязали буржуи друг против друга», — сказал эксперт.

По его мнению, то, что на Украине Великую Отечественную назвали русско-немецкой войной, лишено смысли: СССР воевал с европейским фашизмом, которому не подчинился только он, Англия и Сербия.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее СНБО обнародовал глоссарий, в котором прописал 64 наименования, которые отныне становятся «неправильными». В их числе, например, «на Украине», «Великая Отечественная война» и другие. Эти рекомендации сделаны для СМИ, чиновников, представителей органов власти и т.д.