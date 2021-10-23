Журналист Владимир Скачко находится в вынужденном изгнании из Киева, где на него заведено уголовное дело по политическим мотивам. О подробностях он рассказал в интервью Украина.ру

Журналист описал, как Служба безопасности Украины совершила облаву на его квартиру. «Нас называют сепарами»: Данилец из «Кроликов» рассказал о своей жизни в Киеве © penzainform.ru

«Утром они под видом «почтальона» просто обманули мою жену. Когда она открыла дверь, оказалось, что это не почтальон, а сотрудники СБУ. Их было больше десяти человек, плюс двое понятых, плюс какой-то эксперт. Они ворвались в квартиру и в течение четырнадцати с половиной часов ошивались по квартире, пытаясь найти какие-то следы моих сепаратистских деяний», — сказал Скачко.

В результате обыска оперативникам удалось найти георгиевские ленточки, раздаточные материалы и визитки депутатов Госдумы РФ.

Суд над Владимиром Скачко состоится заочно.

Полностью интервью можно прочитать здесь.