Журналист описал, как Служба безопасности Украины совершила облаву на его квартиру.
«Утром они под видом «почтальона» просто обманули мою жену. Когда она открыла дверь, оказалось, что это не почтальон, а сотрудники СБУ. Их было больше десяти человек, плюс двое понятых, плюс какой-то эксперт. Они ворвались в квартиру и в течение четырнадцати с половиной часов ошивались по квартире, пытаясь найти какие-то следы моих сепаратистских деяний», — сказал Скачко.
В результате обыска оперативникам удалось найти георгиевские ленточки, раздаточные материалы и визитки депутатов Госдумы РФ.
Суд над Владимиром Скачко состоится заочно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.