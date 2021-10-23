Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Россия должна будет противостоять атакам Запада

По его мнению, к тому, как Запад, в случае ввода российских войск на Украину, будет отвечать России, нужно готовиться.

«Закон о независимом интернете исполнять. Какие-то спецслужбистские вещи — чтобы нельзя было подключиться к диспетчерским аэропортов через интернет, хакерскую атаку провести. НАТО все это уже делала. Надо пройтись по чувствительным объектам инфраструктуры», — сказал Марков.

Сергей Марков: Украина будет нужна США еще десять лет © РИА Новости, Нина Зотина

«Не должно быть воя со стороны элит, которые хранят свои деньги и недвижимость за границей. Они тогда удержали Путина от решения ввести войска. Разве Путин кого-то отправил в отставку? Он не уволил. Были же люди, которые отговаривали — не надо вводить войска на юго-восток Украины. Эти люди не уволены со своих постов. Мне кажется, надо было это сделать», — заключил эксперт.

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