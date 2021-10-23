Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал встречу стран-членов альянса на уровне министров обороны. Столтенберг заявил, что будет рассматриваться вопрос отношений с Россией. НАТО испытывает большие проблемы с целеполаганием, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Отвечая на вопрос об исполнении прямого предназначения Альянса, эксперт заявил, что в случае войны главную роль будут играть США, привлекая те страны, которые будут необходимы. Сергей Сокуров: Пусть те регионы Украины, которые хотят в НАТО, отделяются и уходят © commons.wikimedia.org, Дрогайцева Ольга Сергеевна

«Последнее заявление Столтенберга о том, что НАТО рассматривает Россию и Китай как одну угрозу, а не две — это попытка найти новый поворот в дискуссиях о миссии НАТО, которая идет давно, но ничего не дает. Потому что официальные миссии одни, реальные — другие, а исполнимые — третьи», — сказал Лукьянов.

Эта схема демонстрирует кризис и размытие Альянса, подчеркнул эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.