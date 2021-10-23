Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Отвечая на вопрос об исполнении прямого предназначения Альянса, эксперт заявил, что в случае войны главную роль будут играть США, привлекая те страны, которые будут необходимы.
«Последнее заявление Столтенберга о том, что НАТО рассматривает Россию и Китай как одну угрозу, а не две — это попытка найти новый поворот в дискуссиях о миссии НАТО, которая идет давно, но ничего не дает. Потому что официальные миссии одни, реальные — другие, а исполнимые — третьи», — сказал Лукьянов.
Эта схема демонстрирует кризис и размытие Альянса, подчеркнул эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.