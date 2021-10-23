Ранее американский дипломат Курт Волкер заявил, что Грузия, Украина и Молдавия могут быть приняты в НАТО с оговоркой, что на них не будет распространяться действие пятой статьи атлантического договора. Скобки раскрыл главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в интервью Украина.ру

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО является пересечением «красной линии». В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин во время своего визита в Киев сказал, что третьи страны не имеют права вето на вступление новых государств в альянс. Марков: Столтенберг завел в тупик отношения России и НАТО © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Собеседник издания прокомментировал перспективы вступления Украины в альянс по «схеме Волкера».

«Да никуда ее не примут, хоть с пятой, хоть без пятой. Никому в НАТО не нужна огромная головная боль и риск конфликта с Россией. Поэтому все эти разговоры в основном инициируются из Киева, которые пытаются изображать какой-то прогресс», — сказал Лукьянов.

Эксперт заключил, что все заявления представителей Запада, связанные с гипотетическим вступлением Украины в альянс, являются примером рутинной дипломатии.

Полностью интервью можно прочитать здесь.