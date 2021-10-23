Ни одному президенту Украины не удалось стать весомым и удачливым. Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью «Сивохо спрашивает», которое было обнародовано в YouTube 22 октября

При этом эксперт выделил бывшего главу государства Леонида Кучму, который создал олигархов. Москаль объяснил, почему Кучма лучше Зеленского © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Они все в то или иной степени были неудачниками. Но меньшим неудачником среди них, все же я считаю Кучму. У него была более сбалансированная политика. Но тогда он тоже создал олигархов. И это главная к нему претензия», — заявил он.

Также Бортник считает, что Украина в будущем неизбежно придет к расколу государства, если власти не изменят токсичную модель своей работы. Следствием такого подхода он назвал потерю Венгрии и Румынии в системе транспортировки российского газа через Украину. По его словам, украинская власть действует неэффективно, но пытается удержать правую франшизу.

Ранее депутаты Верховной Рады приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением парламентарии внесли к нему 1,3 тысячи правок, в том числе и взаимоисключающих.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ, а также стоимость его активов превышает миллион прожиточных минимумов. Предполагается, что бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут лишены права финансировать партии и участвовать в большой приватизации.