«У нас нет задачи военного противостояния киевской хунте. В случае ввода российских войск и скоротечных боевых действий большинство украинской армии перейдет на сторону России», — сказал политолог.
Он отметил, что больше проблем доставит противостояние Западу.
«В этом случае начнется девятый вал, мощнейшая волна санкций, многие из них могут носить неожиданный характер — начнутся кибератаки, которые заблокируют российские самолеты, или выключат светофоры в крупнейших мегаполисах России», — объяснил Марков.
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