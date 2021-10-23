В случае ввода российских войск на Украину и скоротечных боевых действий, большинство украинской армии перейдет на сторону РФ, уверен директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«У нас нет задачи военного противостояния киевской хунте. В случае ввода российских войск и скоротечных боевых действий большинство украинской армии перейдет на сторону России», — сказал политолог.

Сергей Марков: Украина будет нужна США еще десять лет © РИА Новости, Нина Зотина

«В этом случае начнется девятый вал, мощнейшая волна санкций, многие из них могут носить неожиданный характер — начнутся кибератаки, которые заблокируют российские самолеты, или выключат светофоры в крупнейших мегаполисах России», — объяснил Марков.

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