Полностью пресечь накачку Украины вооружением Россия не может, однако позиция Москвы приводит к сокращению поставок. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

По словам эксперта, страны воздерживаются от увеличения поставок вооружений Украине по той причине, что Киев перепродает часть поставок третьим странам.

«Если бы не позиция Москвы, Киеву давали бы гораздо больше оружия. Если бы все проданное ей оружие шло только на войну с Россией, Украине продавали или бесплатно поставляли бы гораздо больше. Но так как мы имеем дело не столько с государством, готовящимся к войне, сколько со сложно структурированной коррумпированной бандой, то иметь дело с ней мало желающих.», — сказал Неменский.

Продажа вооружений столь коррумпированным странам, как Украина, является опасной для поставщиков, заключил эксперт. Болгарский бизнесмен во Врбетице признал поставки оружия на Украину - NYT © Facebook, Операція об'єднаних сил

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