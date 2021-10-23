Историческая миссия президента РФ Владимира Путина – не допустить превращения Украины в анти-Россию, уверен директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, полномасштабная война между Россией и Украиной, безусловно, возможна.

«Владимир Путин считает, что нас обманули, не вводить войска было ошибкой на юго-восток Украины в 2014 году, и он понимает — его историческая миссия — не допустить превращения Украины в анти-Россию. Если он не выполнит эту историческую миссию, то все его великие свершения в истории России будут таким образом блокированы. Это его миссия — прекратить превращение Украины в анти-Россию», — сказал Марков.

Сергей Марков: Украина будет нужна США еще десять лет © РИА Новости, Нина Зотина

«И третье — это гибридная война между Западом и Россией с целью уничтожения нас. Речь идет о государственном перевороте в России, установлении марионеточной хунты, а дальше — разделение России на десять частей, лишение ее суверенитета, и исчезновение нашей страны в том виде, в котором она существовала последние несколько столетий», — добавил Марков.

Еще один фактор, по мнению политолога — это резко возросшая неадекватность политических элит США и стран Евросоюза, связанная с внутренними явлениями. Это, считает Марков, означает, что они могут сделать чудовищные глупости, например, такие же, как убийство ливийского революционера Муаммара Каддафи.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.