В связи с деградацией украинской государственности силы России должны быть направлены на поддержку той части населения, которая ей лояльна, считает политолог Олег Неменский

Неменский полагает, что приход к власти конструктивных сил на Украине невозможен, и нужно полностью перейти к политике поддержки русского населения страны. «Русские ни на что не влияют». Эксперт о том, почему Бишкек вдруг захотел перевести все на киргизский язык © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Тут от России, скорее, требуется окончательный переход от поддержки дружественного украинства к поддержке русских в этой стране. Москва попыталась это сделать в 2014 году, но этот переход не состоялся. Мы по-прежнему считали нужным сотрудничать с теми политическими силами, которые не являлись русскими, но рассматривались как конструктивно украинские», — сказал эксперт.

Эксперт подчеркнул, что РФ необходимо позаботиться о русских национальных интересах на Украине и об интересах самосохранения, выживания и развития общины русскоязычных граждан Украины.

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