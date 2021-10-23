Закон о тотальной украинизации отравляет Украину, на нем паразитируют «мовные» полицейские. Об этом политолог Руслан Бортник заявил в программе «Сивохо спрашивает», которая вышла в YouTube 22 октября

«Не скажу, что это была какая-то страшная роль, что что-то сломалось. Он (закон — ред.) просто отравляет нашу страну. Он отравляет изнутри, создавая раскол внутри общества и постоянную зону конфликта, на котором паразитируют всякие наши "мовные" полицейские», — заявил он.

Язык до Киева доведет: хорошо это или плохо? © коллаж Украина.Ру

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень посоветовал гражданам своей страны, которым не нравится его должность и закон о тотальной украинизации, ехать жить в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью также заявил, что жителям ДНР и ЛНР, которые чувствуют себя русскими, стоит переехать на территорию Российской Федерации.