Нынешний украинский режим – это взведенный курок пистолета, направленного на Россию, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Новая администрация США ищет новую политику в российско-украинском углу своей внешнеполитической картины. Байден хотел бы улучшить отношения с Москвой, но и не сдавать американских позиций. Нынешний украинский режим является взведенным курком пистолета, направленного на Россию. Вот этот взведенный курок Байден хочет оставить», — сказал эксперт.

Сергей Марков: Украина будет нужна США еще десять лет © РИА Новости, Нина Зотина

«Они примерно превращают один процент за один год. Прошло 30 лет. В каких-то экстраординарных условиях — два процента в год. На сегодня антирусских на Украине порядка 30 процентов. Им нужно еще десять лет террористической диктатуры. За десять лет они надеются добавить еще 20-30 процентов, так, что через 10 лет 60 процентов необратимо станут антирусскими», — сказал Марков.

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