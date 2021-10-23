Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг завел отношения России и НАТО в тупик. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

Ранее НАТО приняли решение вдвое сократить число сотрудников российской дипмиссии при военном альянсе в Брюсселе. В ответ на это Россия приостановила действие военной миссии НАТО, информационного бюро альянса в Москве, а с 1 ноября на неопределенный срок будет приостановлена работа постоянного представительства при организации.

«Такой разрыв политических отношений военными структурами как правило является одним из сигналов приближающихся военных действий. Люди испугались — не будет ли войны между НАТО и Россией? В то же время российские действия должны были продемонстрировать, что Москва фиксирует: нынешний генсек НАТО Столтенберг завел отношения России и НАТО в тупик», — сказал эксперт.

Сергей Марков: Украина будет нужна США еще десять лет © РИА Новости, Нина Зотина

«Во-вторых, к этому он еще добавил причину — якобы существующую "общую злонамеренность России". Это уже какое-то уникальное заявление. Россия теперь всемирное зло, что ли? И в третьих, он заявил, что одновременно мы будем углублять отношения с Россией», — сказал он.

По словам эксперта, Россия продемонстрировала, что так не будет и заблокировала «вообще все».

«Я не удивлюсь, если узнаю, что российские дипломаты или Служба внешней разведки получили задание секретно разведать — а, вообще, Столтенберг психически здоров?», — заключил Марков.

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