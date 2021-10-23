По словам эксперта, большая война с Украиной была неизбежна, и в конфликте 2014 года необходимо было идти до конца.
«То, что нам придется воевать на Украине, было видно в 2014 году. То, зачем начальство наше дало им эти семь лет на подготовку — это я не знаю, это вопрос не ко мне. Вопрос не на мою зарплату», — сказал Сатановский.
Эксперт полагает, что в 2014 году необходимо было ввести российские войска на Украину с целью дойти до Приднестровья, и не признавать украинское правительство, сформировавшееся после Майдана.
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