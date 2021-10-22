Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) потребовал от правительства страны ввести запрет на отключение отопления в домах украинцев, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания 22 октября

«Кабинету министров поручено в трёхдневный срок принять исчерпывающие меры по установлению механизма беспрерывного, без права отключения, снабжения природным газом бытовых потребителей, бюджетных и религиозных организаций, предприятий теплокоммунэнерго, коммунальных неприбыльных предприятий до завершения отопительного сезона», — приводит слова Данилова РИА Новости.

Газовый пузырь. Лопнет ли диктатура Зеленского © пресс-служба президента Украины

Также он сообщил, что Украина передаст Молдавии газ бесплатно во временное пользование, а Европе предложит прокачивать дополнительные 55 млрд кубометров газа в год, что равно мощности «Северного потока — 2», на «специальных условиях».

Согласно текущему контракту Украины с «Газпромом», на любой объем прокачки газа свыше обязательных 109 млн кубометров в сутки действует повышающий коэффициент, который делает поставки дополнительных объемов через украинскую ГТС экономически невыгодными.

Если «Газпром» вообще перестанет качать газ через Украину, продолжая оплачивать транзит прописанных в договоре минимальных объемов газа, это принесет российской компании прибыль в $3 млрд в год, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин.