Киев предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд кубометров газа по специальным условиям, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов по итогам заседания СНБО 22 октября

Мощность газопровода «Северный поток — 2» составляет 55 млрд кубометров газа ежегодно. Уже построенные обходящие Украину газопроводы позволяют полностью заменить газотранспортную систему Украины в плане поставок газа в ЕС.

«Кабинету министров Украины вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" определить специальные условия для транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объемах не меньше 55 млрд куб. м в год», — приводит слова Данилова «Интерфакс».

Украина бесплатно предоставит Молдавии газ во временное пользование - секретарь СНБО © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

Согласно текущему контракту Украины с «Газпромом», на любой объем прокачки газа свыше обязательных 109 млн кубометров в сутки действует повышающий коэффициент, который делает поставки дополнительных объемов через украинскую ГТС экономически невыгодными.

Если «Газпром» вообще перестанет качать газ через Украину, продолжая оплачивать транзит прописанных в договоре минимальных объемов газа, это принесет российской компании прибыль в $3 млрд в год, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин.