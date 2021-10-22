Мощность газопровода «Северный поток — 2» составляет 55 млрд кубометров газа ежегодно. Уже построенные обходящие Украину газопроводы позволяют полностью заменить газотранспортную систему Украины в плане поставок газа в ЕС.
«Кабинету министров Украины вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" определить специальные условия для транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объемах не меньше 55 млрд куб. м в год», — приводит слова Данилова «Интерфакс».
Он добавил, что действующий контракт с «Газпромом» предполагает прокачку 40 млрд куб. м через ГТС Украины в Европу, однако потенциальные возможности системы позволяют транзит гораздо больших объемов, особенно в текущий кризисный период.
Согласно текущему контракту Украины с «Газпромом», на любой объем прокачки газа свыше обязательных 109 млн кубометров в сутки действует повышающий коэффициент, который делает поставки дополнительных объемов через украинскую ГТС экономически невыгодными.
Если «Газпром» вообще перестанет качать газ через Украину, продолжая оплачивать транзит прописанных в договоре минимальных объемов газа, это принесет российской компании прибыль в $3 млрд в год, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин.