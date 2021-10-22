22 октября власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения в энергетике из-за нехватки газа, который сжигается на тепловых электростанциях для обеспечения страны электричеством.
«Мы приняли решение поручить кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую помощь республике Молдова мы в ближайшее время можем сделать», — приводит слова Данилова «Интерфакс».
Секретарь СНБО уточнил, что газ будут поставлять на за деньги, а при условии возврата через определенный срок.
Ранее молдавские власти заключили договор с «Газпромом» на месяц на поставки газа в страну в обход Украины.