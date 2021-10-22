Кабинет министров Украины удовлетворил просьбу Молдавии о поставках газа, но спустя некоторый срок «голубое топливо» Кишиневу придется вернуть, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов по итогам заседания 22 октября

22 октября власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения в энергетике из-за нехватки газа, который сжигается на тепловых электростанциях для обеспечения страны электричеством.

«Мы приняли решение поручить кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую помощь республике Молдова мы в ближайшее время можем сделать», — приводит слова Данилова «Интерфакс».

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Ранее молдавские власти заключили договор с «Газпромом» на месяц на поставки газа в страну в обход Украины.