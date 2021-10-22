По его словам, наблюдается саботаж в вопросе соблюдения энергетического баланса страны, не исключено влияние олигархов.
«До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж исполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой отрасли — мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране», — приводит слова Данилова «Интерфакс».
Кабинету министров Украины поручено в трехдневный срок принять меры по обеспечению бесперебойного снабжения газом населения и бюджетных организаций.