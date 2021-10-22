Руководитель «Слуги народа» Александр Корниенко отказался признавать потерю пропрезидентской партией лидерства в рейтингах. Об этом Корниенко заявил 22 октября на брифинге в Киеве

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в октябре партия Порошенко с результатом 15,7% впервые обошла в рейтингах партию Зеленского, уровень поддержки которой опустился до 15%.

«В пределах погрешности 2,7% говорить о том, что кто-то кого-то опережает — даже я бы не стал говорить, что "Слуга народа" опережает следующую партию, потому что между нами есть менее 2,7%. Давайте будем говорить прямо о цифрах, а не манипулировать, что "Европейская солидарность" опережает "Слугу народа" на 0,2%», — сказал Корниенко.

Погребинский объяснил, как команда Зеленского отреагирует на серьезное падение его рейтинга © Владимир Трефилов

Кроме того, предстоящие выборы в местные органы власти, запланированные на Украине на 31 октября, покажут реальную поддержку партий украинскими гражданами, отметил Корниенко.