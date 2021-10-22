Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд – внучка евреев, бежавших от антисемитизма. В то же время, среди получателей американской помощи, которую она организовывала, были духовные потомки украинских националистов-антисемитов, утверждает эквадорский автор в опубликованной 19 октября статье в испанском издании «Ребелион»

Буэно рассказывает о парадоксальной ситуации: Нуланд утверждала, что американская помощь шла на поддержку надежд украинского народа иметь сильное и демократическое правительство, которое бы представляло их интересы.

«Выражаясь более правдивыми и понятными словами, это были сочные подачки на подкуп, подготовку мятежников, выплаты «пятой колонне» и пропаганду ненависти к России в средствах массовой информации», — утверждает автор. Нацизм в законе: почему Вашингтон то запрещает, то разрешает вооружать «Азов» © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

Именно украинские националисты, которые во время Второй мировой войны были союзниками нацистов, получили «лучший кусок» американской помощи, указал Родольфо Буэно.

Как известно, члены украинских националистических организаций были основной ударной силой «Евромайдана», среди участников которого получило широкое распространение приветствие «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!», которое использовалось членами ОУН и УПА* во время Второй мировой войны.

Участие неонацистов в вооружённом конфликте на востоке Украины также является хорошо известным фактом. Так, в июне 2015 года американский конгресс принял поправку к закону об ассигновании средств для Министерства обороны, в которой запретил оказание американской помощи полку «Азов» Нацгвардии Украины, признав его неонацистским формированием.

Американский сенатор Джон Коньерс, один из авторов поправки, прямо назвал «Азов» «омерзительным неонацистским батальоном». Однако администрация президента Барака Обамы нашла способ не исполнять данную поправку в течение нескольких лет.

* Запрещённая в РФ организация.