Он отметил, что, фракция «Слуга народа» и непосредственно глава комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова действуют таким образом, что складывается впечатление о каком-то истреблении «людей прошлого, которые мешают осуществлять социальную нагрузку».
«Наверное, именно для этого госпожа Третьякова зарегистрировала проект закона про эвтаназию, мотивировав это правом на особое отношение человека со смертью. Ну да, давайте закроем рабочие места, газ по цене поднимем, зарплат у нас не будет, будем замерзать дома. И чтобы вам было не грустно замерзать дома без работы, у вас, я думаю, должно быть право на эвтаназию. Чтобы вы не претендовали на социальную помощь и не мешали», — заявил Чаплыга.
Ранее на Украине начались проблемы с отоплением. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский собирает на заседание Совет национальной безопасности и обороны страны, чтобы, по данным депутатов Рады, обсудить критическое положение в стране с энергетикой.