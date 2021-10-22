Политика украинской правящей партии и команды президента Владимира Зеленского в целом свидетельствует о геноциде украинского народа якобы с правом выбора. Такое мнение выразил украинский политолог Михаил Чаплыга 21 октября в интервью Politeka

Он отметил, что, фракция «Слуга народа» и непосредственно глава комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова действуют таким образом, что складывается впечатление о каком-то истреблении «людей прошлого, которые мешают осуществлять социальную нагрузку».

«Наверное, именно для этого госпожа Третьякова зарегистрировала проект закона про эвтаназию, мотивировав это правом на особое отношение человека со смертью. Ну да, давайте закроем рабочие места, газ по цене поднимем, зарплат у нас не будет, будем замерзать дома. И чтобы вам было не грустно замерзать дома без работы, у вас, я думаю, должно быть право на эвтаназию. Чтобы вы не претендовали на социальную помощь и не мешали», — заявил Чаплыга.

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В пятницу президент Украины Владимир Зеленский собирает на заседание Совет национальной безопасности и обороны страны, чтобы, по данным депутатов Рады, обсудить критическое положение в стране с энергетикой.