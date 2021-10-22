«Читаю про себя в интернете, что, мол, помираю от ковида. К счастью, нет! Нет, недругам этого не дождаться! А друзей успокою. Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю ТВ, читаю книжки… Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке», — написал Аваков.
Также бывший министр опубликовал фото «со своими помощниками — витаминами (лимонами и имбирем»). В публикации Аваков допустил множество различных ошибок.
Ранее Telegram-канал «Монастырь» сообщил, что Аваков тяжело болен COVID-19. До сегодняшнего дня экс-министр последний раз появлялся в своих соцсетях 14 октября.