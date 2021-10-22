Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что болеет коронавирусом, несмотря на то, что сделал две прививки. Соответствующий комментарий он оставил 22 октября на свой странице в Instagram

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