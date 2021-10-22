Экс-лидеру белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Сергею Михалку вменяют статью «хулиганство» за нападение на поклонника прямо на концерте. Об этом 22 октября сообщило издание «Сегодня» со ссылкой на представителя ГУ Нацполиции Полтавской области Юрия Сулаева

История получила огласку в четверг, 21 октября, когда во время выступления нынешней группы Михалка «Ляписа 98» на сцену к Михалку поднялся мужчина со своей гитарой. Сначала артист поприветствовал его пожатием руки и, казалось, приободрял на совместное исполнение своей песни, но позже резко схватил фаната за шкирку и одним ударом головы нокаутировал его.

Рада просит Зеленского наградить Усика © Александр Усик/Instagram

«Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8,5 тыс. гривен (22,7 тыс. рублей — ред.) либо ограничение свободы до 5 лет», — прокомментировал случившееся Сулаев.

Представители певца пояснили, что мужчина, вышедший на сцену, был в нетрезвом состоянии, и сначала Махалок принял его за обычного поклонника, просто желающего приобщиться к любимой музыке, но оказалось, что это уличный музыкант, который требовал дать ему слово для «выражения мнения», что и возмутило музыканта.

Лидер «Ляписа» Сергей Михалок получил широкую известность, когда в ротацию на радио и телевидение в конце 1990-х попали песни «В платье белом», «Ау» и «Яблони».

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Михалку звание заслуженного артиста. В 2015 году Михалок попросил права на постоянное проживание на Украине, так как, по его словам, в России и Белоруссии его поддержка событий Майдана была воспринята негативно.