История получила огласку в четверг, 21 октября, когда во время выступления нынешней группы Михалка «Ляписа 98» на сцену к Михалку поднялся мужчина со своей гитарой. Сначала артист поприветствовал его пожатием руки и, казалось, приободрял на совместное исполнение своей песни, но позже резко схватил фаната за шкирку и одним ударом головы нокаутировал его.
Вопреки ожиданиям, концерт продолжился, даже несмотря на то, что была вызвана полиция. Когда правоохранители приехали на место, пострадавший отказался писать заявление на артиста, однако в отношении Михалка полиция все же начала расследование по статье «Хулиганство».
«Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8,5 тыс. гривен (22,7 тыс. рублей — ред.) либо ограничение свободы до 5 лет», — прокомментировал случившееся Сулаев.
Представители певца пояснили, что мужчина, вышедший на сцену, был в нетрезвом состоянии, и сначала Махалок принял его за обычного поклонника, просто желающего приобщиться к любимой музыке, но оказалось, что это уличный музыкант, который требовал дать ему слово для «выражения мнения», что и возмутило музыканта.
Лидер «Ляписа» Сергей Михалок получил широкую известность, когда в ротацию на радио и телевидение в конце 1990-х попали песни «В платье белом», «Ау» и «Яблони».
Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Михалку звание заслуженного артиста. В 2015 году Михалок попросил права на постоянное проживание на Украине, так как, по его словам, в России и Белоруссии его поддержка событий Майдана была воспринята негативно.