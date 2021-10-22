Соединенные Штаты и Европейский союз скрывают, что нацисты на Украине убивают представителей оппозиции, а жители Крыма добровольно потребовали вхождения в состав России, чтобы не стать жертвами националистов, заявил профессор Родольфо Буэно в статье, вышедшей на днях в испанском издании «Ребелион»

Комментируя визит в Москву заместителя Госсекретаря США Виктории Нуланд, эквадорский автор, закончивший в шестидесятых годах советский Университет дружбы народов, указывает: США и ЕС говорят, что с 2014 годам правительства в Киеве являются демократическими, а это ложь.

Нацисты, находящиеся у власти, убивают представителей оппозиции и пропагандируют шовинистские, антисемитские, антироссийские и антипольские идеи, указывает автор, напоминая также о приветствиях в нацистском стиле, используемых украинскими националистами. «Пусть валят домой». Украинские нацисты против афганских беженцев © antifashist.com

«Они утверждают, что Россия аннексировала Крым, в то время как на самом деле местные жители организовались, чтобы не стать жертвами нацистов. Они на свободном референдуме отделились от Украины и потребовали возвращения Крыма в состав России. Кроме того, они (США и ЕС — ред.) не требуют от киевской администрации выполнения Минских соглашений», — пишет Буэно.

Вопреки утверждениям Запада на Украине нет свободных и честных выборов, а только фальшивая пародия на них, указывает эквадорский профессор.