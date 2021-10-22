Высокие цены на газ сделали нерентабельным производство электричества на энергоблоках компании, они были остановлены.
Использование угля более рентабельно, однако его запасы недостаточны для прохождения зимнего периода.
«В условиях низких запасов угля на украинских электростанциях становятся возможными угрозы применения в зимний период графиков ограничения потребления электроэнергии», — отмечается в публикации на официальной странице «Киевтеплоэнерго» в Facebook.
Компания обеспечивает порядка 70% потребностей столицы в отоплении и около 60% в электричестве.
Ранее сообщалось, что запасы угля на Украине в 4,5 раза ниже того уровня, который необходим для успешного прохождения отопительного сезона.