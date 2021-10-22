Находящееся в коммунальной собственности предприятие «Киевтеплоэнерго», обеспечивающее свыше половины потребностей украинской столицы в тепле и электроэнергии, заявило о предстоящем ограничении подачи электричества предстоящей зимой из-за недостаточных запасов энергоносителей

Марунич рассказал, откуда Украина будет брать уголь для отопительного сезона © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Использование угля более рентабельно, однако его запасы недостаточны для прохождения зимнего периода.

«В условиях низких запасов угля на украинских электростанциях становятся возможными угрозы применения в зимний период графиков ограничения потребления электроэнергии», — отмечается в публикации на официальной странице «Киевтеплоэнерго» в Facebook.

Компания обеспечивает порядка 70% потребностей столицы в отоплении и около 60% в электричестве.

Ранее сообщалось, что запасы угля на Украине в 4,5 раза ниже того уровня, который необходим для успешного прохождения отопительного сезона.