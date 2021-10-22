Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется в пятницу, чтобы обсудить, как восполнить нехватку газа и угля для прохождения отопительного сезона. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко 22 октября в комментарии украинскому изданию «Вести»

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Он отметил, что повестку заседания держат в тайне, однако предположил, что наконец будут рассматривать вопрос снабжения Украины газом в отопительный сезон, в частности, где взять недостающие объемы газа и угля, без которых не удастся пройти отопительный сезон без потрясений.

По словам Кучеренко, секретарь СНБО Алексей Данилов ошибочно считает, что вопрос энергоносителей упирается исключительно в финансирование, так как свободного газа, который можно купить за деньги, «уже физически нигде нельзя найти», и то же самое справедливо в отношении угля.

«Я думаю, что СНБО будет искать виноватого. Есть у меня ощущение, что это будут газораспределительные компании. На них будут переводить стрелки ответственности, но от этого газа точно не станет больше», — заявил депутат.

Также Кучеренко отметил, что власти лучше сконцентрироваться на том, что физически газ взять негде, кроме как купить у России.

Ране глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что Украина испытывает дефицит в 10 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона, который якобы может быть покрыт за счет собственной добычи, но в далеком будущем.

На Украине начались проблемы с отоплением. Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, правительство не смогло учесть все проблемы.

Поэтому больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.