«Наша позиция однозначна — мы не сотрудничаем с оккупантами», — написал Садовой.
При этом мэр решил связать передачу останков разведчика с передачей граждан Украины, которые находятся в России.
Накануне Кассационный административный суд Украины снова обязал исполнительный комитет Львовского городского совета передать останки Кузнецова его родственникам в Россию.
Родственники Кузнецова при поддержке губернатора Свердловской области неоднократно обращались к властям Львова с просьбой о передаче его останков для перезахоронения в России. Львовская мэрия отказывала в передаче, игнорируя, в том числе, и решения судебных органов Украины.
Николай Кузнецов — легендарный советский разведчик и диверсант времён Великой Отечественной войны. Имея феноменальные способности к языкам, он в совершенстве овладел немецким. В ходе своей деятельности на оккупированной гитлеровцами Украине Кузнецов выдавал себя за немецкого офицера. Таким образом, он добывал ценнейшие сведения для советского командования и лично ликвидировал более 10 гитлеровских генералов и высокопоставленных чиновников.