Мэр Львова Андрей Садовой отказался выполнять решение Кассационного административного суда Украины и передать останки советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова его родственникам в Россию, ссылаясь на личные убеждения. Об этом 22 октября он заявил в Facebook

«Наша позиция однозначна — мы не сотрудничаем с оккупантами», — написал Садовой.

При этом мэр решил связать передачу останков разведчика с передачей граждан Украины, которые находятся в России.

Львовскому горсовету придется отдать останки Николая Кузнецова © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Родственники Кузнецова при поддержке губернатора Свердловской области неоднократно обращались к властям Львова с просьбой о передаче его останков для перезахоронения в России. Львовская мэрия отказывала в передаче, игнорируя, в том числе, и решения судебных органов Украины.

Николай Кузнецов — легендарный советский разведчик и диверсант времён Великой Отечественной войны. Имея феноменальные способности к языкам, он в совершенстве овладел немецким. В ходе своей деятельности на оккупированной гитлеровцами Украине Кузнецов выдавал себя за немецкого офицера. Таким образом, он добывал ценнейшие сведения для советского командования и лично ликвидировал более 10 гитлеровских генералов и высокопоставленных чиновников.